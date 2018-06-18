У рубля наступила полоса затяжных неприятностей

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":

- Валюты развивающихся стран летят вниз под натиском укрепляющегося доллара и снижения аппетита к риску со стороны инвесторов.

Американская валюта, в свою очередь, получила поддержку благодаря хорошей макроэкономической статистике и действиям ФРС США по изъятию долларовой ликвидности с рынка. Совсем недавно Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении китайских товаров на 50 миллиардов долларов, что лишь добавляет общей нервозности на рынках и заставляет крупных игроков закрывать позиции в рисковых активах развивающихся стран.

Дополнительным фактором, играющим против рубля, является недавнее заявление ЕЦБ о сворачивании программы денежного стимулирования, благодаря которой экономика наполнялась "дешевыми" деньгами. В данный момент инвесторы сконцентрировали свое внимание на факте отказа от ужесточения монетарной политики ЕЦБ и активно продают евро против других валют: всего за день курс евро/рубль опустился с отметки 73,70 до 72,45, тогда как значение пары доллар/рубль практически не изменилось.

Обстановка на рынках такова, что даже начало российского налогового периода не способно значительно укрепить позиции нацвалюты: помимо внешних факторов, давление на котировки оказывают продолжающиеся ежедневные покупки валюты Минфином.

В ближайшее время курс не должен серьезно измениться и продолжит колебания в районе 62,50 за доллар и 72,50 за евро. Однако, если поводов для оптимизма не прибавится, то уже к началу осени мы можем увидеть уровни 63,50-64 рубля за доллар и 73,50 за евро.

Тем временем, как и ожидалось, на прошлой неделе ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений из-за возникшей угрозы разгона инфляции. С начала года стоимость бензина выросла на 7,2 процента, а планируемые налоговые изменения должны существенно ухудшить ситуацию в долгосрочном периоде. В связи с чем ЦБ счел необходимым сохранить умеренно жесткую монетарную политику.