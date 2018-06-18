В замке короля Артура нашли таинственную надпись VII века

Археологи из миссии исследовательской организации "Английское наследие" (English Heritage) при раскопках в замке Тинтагель в графстве Корнуолл обнаружили фрагмент 1300-летнего каменного подоконника, на котором неизвестный автор вырезал загадочный текст.

Как сообщает The Guardian, находка была сделана в рамках пятилетнего археологического проекта, исследующего замок Тинтагель. Согласно легендам в нем родился король Артур, которого оттуда младенцем тайно вывез волшебник Мерлин.

Исследователи обнаружили фрагмент подоконника, изготовленного из сланца. На нем вырезаны римские и кельтские имена, а также греческие и латинские буквы и символы. Текст, вероятно, не несет смысловой нагрузки. Предположительно, кто-то из обитателей замка упражнялся в письме. Причем был хорошо знаком с простонародным языком и сложным церковным стилем.

Также были найдены фрагменты стеклянных и керамических изделий, изготовленных в странах Средиземноморья. Это подтверждает гипотезу о том, что местные правители имели обширные торговые связи.

Кстати

Замок Тинтагель был построен в 1233 году графом Ричардом Корнуоллом на месте бывшей резиденции королей бриттов. Последняя была возведена примерно в V веке, а заброшена - в VII веке.