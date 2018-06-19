Егоров: За 8 лет можно и розового фламинго научить играть в обороне
В эфире программы "Футбол на высоте", который прошел в среду перед футбольной игрой между Россией и Египтом, заместитель главного редактора газеты "Спорт-экспресс" Сергей Егоров прокомментировал ситуацию со сборной Россией. "Станислав Черчесов тренирует сборную уже два года. Никаких особо новых идей я у него не вижу. В отношении к нему я настроен крайне скептически. Считаю, что два года во главе национальной команды ничего хорошего нам не принесли", - сказал Егоров. По его словам, с центральными защитниками у нас просто беда. Наверно, за восемь лет можно сделать так, чтобы розовый фламинго научился играть в центре обороны, пошутил он.
Напомним, программа "Футбол на высоте" с Евгением Ловчевым выходит ежедневно в 11 утра. Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру.
Польша - Сенегал - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 17:50
На московском стадионе-красавце в Тушино в рамках чемпионата мира по футболу сегодня встречаются сборные Польши и Сенегала. Сайт "РГ" проводит онлайн-трансляцию матча
Колумбия вдесятером проиграла Японии на ЧМ 17:10
Футболисты сборной Японии обыграли команду Колумбии в матче ЧМ-2018 со счетом 2:1. Колумбийцы почти весь матч играли в меньшинстве: на 3-й минуте за игру рукой в своей штрафной прямую красную карточку получил полузащитник Карлос Санчес
Капитан "Спартака": Закрываться - это не по-глушаковски 14:39
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не собирается закрываться ото всех после непопадания в сборную на ЧМ-2018. Он поделился с "РГ" впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал, за кого болеет кроме нашей сборной