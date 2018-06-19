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19.06.2018 17:40
Рубрика: Спорт

Егоров: За 8 лет можно и розового фламинго научить играть в обороне

В эфире программы "Футбол на высоте", который прошел в среду перед футбольной игрой между Россией и Египтом, заместитель главного редактора газеты "Спорт-экспресс" Сергей Егоров прокомментировал ситуацию со сборной Россией. "Станислав Черчесов тренирует сборную уже два года. Никаких особо новых идей я у него не вижу. В отношении к нему я настроен крайне скептически. Считаю, что два года во главе национальной команды ничего хорошего нам не принесли", - сказал Егоров. По его словам, с центральными защитниками у нас просто беда. Наверно, за восемь лет можно сделать так, чтобы розовый фламинго научился играть в центре обороны, пошутил он.

Напомним, программа "Футбол на высоте" с Евгением Ловчевым выходит ежедневно в 11 утра. Присоединяйтесь к нашему прямому эфиру.

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