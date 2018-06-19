Инфляция в 2018 году может оказаться ниже прогноза ЦБ

Текущая инфляция оценивается Банком России в 2,5 процента годовых, причем фоном для таких значений являются высокий урожай или отсутствие опережающих эффектов от налоговых новаций.

По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, повышение НДС с 18 до 20 процентов добавит к инфляции 1 процентный пункт. При этом к чувствительным факторам, которые могут повлиять на рост динамики индекса потребительских цен, она отнесла цены на бензин - при надежде на то, что решение правительства о заморозке розничных цен на уровне 30 мая стабилизирует ситуацию - и рост цен на услуги ЖКХ.

Кроме того, Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила о том, что процедура санации будет применяться лишь для тех банков, которые входят в категорию системно значимых и поделилась статистикой по выпуску пластиковых карт "Мир", которых на данный момент выпущено 37 миллионов штук.

