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19.06.2018 00:35
Рубрика: Культура

Кобзон не стал рассказывать журналистам о своем здоровье

Народный артист СССР и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. "Звоните в офис, пожалуйста", - ответил он корреспонденту РИА Новости.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Представители Кобзона: Это все неправда

В понедельник, 18 июня, сразу несколько информагентств сообщили, что состояние здоровья известного певца ухудшилось. Супруга артиста не стала рассказывать журналистам, где находится ее муж - в больнице или дома. "Хорошо, нормально здоровье. Все по плану, все в порядке ", - заявила Нинель.

Ранее стало известно, что Кобзон самостоятельно обратился в одну из столичных клиник из-за ухудшения здоровья. Экстренной госпитализации не было. "Пятый канал" со ссылкой на представителя артиста сообщил, что "опасений за жизнь Иосифа Давыдовича нет".

Журналистам удалось выяснить, что певец находится в онкологическом центре, в одной из палат на 18-м этаже. Речь идет о плановом обследовании.

Напомним, более десяти лет назад у Иосифа Кобзона диагностировали рак. С тех пор артист мужественно ведет борьбу с недугом.

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