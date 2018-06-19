Кобзон не стал рассказывать журналистам о своем здоровье

Народный артист СССР и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. "Звоните в офис, пожалуйста", - ответил он корреспонденту РИА Новости.

В понедельник, 18 июня, сразу несколько информагентств сообщили, что состояние здоровья известного певца ухудшилось. Супруга артиста не стала рассказывать журналистам, где находится ее муж - в больнице или дома. "Хорошо, нормально здоровье. Все по плану, все в порядке ", - заявила Нинель.

Ранее стало известно, что Кобзон самостоятельно обратился в одну из столичных клиник из-за ухудшения здоровья. Экстренной госпитализации не было. "Пятый канал" со ссылкой на представителя артиста сообщил, что "опасений за жизнь Иосифа Давыдовича нет".

Журналистам удалось выяснить, что певец находится в онкологическом центре, в одной из палат на 18-м этаже. Речь идет о плановом обследовании.

Напомним, более десяти лет назад у Иосифа Кобзона диагностировали рак. С тех пор артист мужественно ведет борьбу с недугом.