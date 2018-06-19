Пекин подтвердил приезд Ким Чен Ына

Власти КНР подтвердили, что 19 июня в Пекин приедет северокорейский лидер Ким Чен Ын. Визит главы КНДР в Китай состоится менее чем через неделю после его исторической встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, сообщили китайские государственные СМИ.

"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи и председатель Комитета по делам Корейской Народно-Демократической Республики, посетит Китай с 19 по 20 июня", - пишет китайское информационное агентство Синьхуа, которое не приводит никаких подробностей касательно программы визита. Данное сообщение подтверждает информацию нескольких японских СМИ, которые ранее объявили о возможном прибытии Кима в Пекин.

Это третий визит северокорейского лидера в Китай менее чем за три месяца, напоминает AFP. В конце марта он совершил свою первую поездку заграницу в столицу Китая с момента вступления в должность в конце 2011 года, а второй визит состоялся в мае этого года в портовый город Далянь.

Во время первого визита Ким Чен Ын встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНДР сейчас пытается смягчить экономические санкции в обмен на свои обещания денуклеаризации и надеется на поддержку Китая в этом процессе.

Китайские и российские дипломаты на прошлой неделе предложили ООН рассмотреть возможность смягчения санкций, если Пхеньян выполнит свои обязательства.