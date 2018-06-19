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19.06.2018 11:06
Рубрика: В мире

Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion

Текст: Оксана Грибанова

Полиция разыскивает двух темнокожих мужчин, один из которых нанес смертельное ранение 20-летнему рэперу Джасею Дуэйна Онфрою, известному под псевдонимом XXXTentacion. За информацию об убийстве обещано вознаграждение в размере 3000 долларов.

Трагедия произошла среди белого дня, в 60 километрах от Майами, в Дирфилд-Бич, в тот момент, когда музыкант выходил из салона, где собирался приобрести мотоцикл, пояснили в отделе полиции округа Бровард.

Фото: @billboard /twitter.com
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Известно, что стрелявший в Онфроя мужчина был в красной маске. Оба преступника были одеты в толстовки и передвигались на черном тонированном внедорожнике. На котором и скрылись, захватив с собой сумку Louis Vuitton из машины умирающего рэпера.

Поэтому одна из основных версий полиции - убийство было совершено в целях ограбления.

XXXTentacion скончался в 14:40 по местному времени - примерно за час до этого он был госпитализирован в состоянии комы.

На смерть исполнителя почти сразу отреагировал рэпер Канье Уэст, написавший в Twitter, что Онфрой "вдохновлял его".

Между тем, многие пользователи тут же напомнили о криминальном прошлом погибшего. В частности, о том, что во время выпуска своего последнего альбома рэпер ждал суда по обвинению в избиении своей беременной экс-подруги, передают зарубежные СМИ.

Проблемы с законом у Онфроя начались еще в 16 лет, когда он был помещен в исправительный центр для несовершеннолетних за незаконное хранение оружия.

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