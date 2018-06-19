Суд отказался заменить лидеру "Шалтая-Болтая" оставшийся срок штрафом

Новости

Уральскую лосиху-"проводника" сняли на видео 14:08
Турция не откажется от покупки С-400, несмотря на решение США по F-35 14:01
В Беларуси налажен многоступенчатый контроль качества продукции 14:00
В Москве появится единая соцкарта 13:58
В Бурятии 11 человек попали в больницу после посещения кафе 13:54
На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53
Трамп пообещал не вводить дополнительные пошлины на iPhone 13:45
На Кубани женщина преждевременно родила во время матча России 13:27
Почти три тысячи роботов из Перми отправят в США 13:25
Помощник Путина рассказал о послании Ким Чен Ына президенту России 13:16
В Ростове провели уникальную операцию по пересадке печени 13:04
МИД: Отмена учений США и Южной Кореи - шаг в правильном направлении 13:02
В сети появилось видео загоревшегося самолета сборной Саудовской Аравии 13:01
Видео: В Ростове полицейский поразил фанатов техникой владения мячом 13:00
Во Владивостоке родилась необычная девочка-гигант 12:55
В Сочи в своем доме нашли тело экс-прокурора Центрального района 12:51
Экс-глава Дагестана опроверг информацию о задержании его брата 12:47
В Таиланде впервые с 2009 года казнили заключенного 12:42
Кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл предсказал победу России над Египтом 12:40
Беларусь и Башкирия будут совместно обучать лесников 12:40
Пациентов, скончавшихся в психинтернате ЕАО, лечили с нарушениями 12:36
"Личный кабинет" налогоплательщика стал доступен по отпечатку пальца 12:32
Жителя Челябинской области подожгли на улице неизвестные 12:29
Синоптики пообещали жару на игре Уругвай - Саудовская Аравия 12:26
Турция пообещала найти альтернативу американским истребителям F-35 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отказался заменить лидеру "Шалтая-Болтая" оставшийся срок штрафом

Текст: Владимир Федосенко
Мосгорсуд сегодня признал законным решение Лефортовского райсуда Москвы от 24 мая об отказе заменить штрафом оставшуюся часть наказания лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву.

Осужденному на два года колонии Аникееву срок заключения оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения. И теперь решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Прокурор категорически возражал против удовлетворения жалобы, поскольку "осознание вины и сотрудничество со следствием Аникеева не может учитываться как довод для замены оставшейся ему части наказания на более мягкое и был рассмотрен и оценен судом первой инстанции". По мнению адвокатов, суд не указал, какие сведения указывают на то, что неотбытая часть наказания не может быть смягчена, и сослался только "на совокупность данных о личности Аникеева".

Фото: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Хакеры научились взламывать сети 4G

Напомним, лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев был осужден Мосгорсудом в июле 2017 года в особом порядке на два года пребывания в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, но потом, по решению самого Аникеева, отозвала апелляционную жалобу. Он полностью признал вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключил сделку со следствием. В начале января 2018 года Лефортовский суд отказался удовлетворить ходатайство Аникеева об условно-досрочном освобождении. Это решение позднее Мосгорсуд признал законным.

Еще двоих членов группировки - Константина Теплякова и Александра Филинова - Мосгорсуд признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил по три года колонии общего режима каждому. Верховный суд РФ 20 декабря прошлого года признал приговор в отношении фигурантов законным.

Эта группа компьютерных взломщиков, именовавших себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм, руководителей СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Потерпевшими по делу были признаны некоторые чиновники, известные бизнесмены и тележурналисты.

Главное сегодня

США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion