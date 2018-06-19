Суд отказался заменить лидеру "Шалтая-Болтая" оставшийся срок штрафом

Мосгорсуд сегодня признал законным решение Лефортовского райсуда Москвы от 24 мая об отказе заменить штрафом оставшуюся часть наказания лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву.

Осужденному на два года колонии Аникееву срок заключения оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения. И теперь решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Прокурор категорически возражал против удовлетворения жалобы, поскольку "осознание вины и сотрудничество со следствием Аникеева не может учитываться как довод для замены оставшейся ему части наказания на более мягкое и был рассмотрен и оценен судом первой инстанции". По мнению адвокатов, суд не указал, какие сведения указывают на то, что неотбытая часть наказания не может быть смягчена, и сослался только "на совокупность данных о личности Аникеева".

Напомним, лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев был осужден Мосгорсудом в июле 2017 года в особом порядке на два года пребывания в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, но потом, по решению самого Аникеева, отозвала апелляционную жалобу. Он полностью признал вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключил сделку со следствием. В начале января 2018 года Лефортовский суд отказался удовлетворить ходатайство Аникеева об условно-досрочном освобождении. Это решение позднее Мосгорсуд признал законным.

Еще двоих членов группировки - Константина Теплякова и Александра Филинова - Мосгорсуд признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил по три года колонии общего режима каждому. Верховный суд РФ 20 декабря прошлого года признал приговор в отношении фигурантов законным.

Эта группа компьютерных взломщиков, именовавших себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм, руководителей СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Потерпевшими по делу были признаны некоторые чиновники, известные бизнесмены и тележурналисты.