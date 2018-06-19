Водителей в Северо-западном тоннеле предупредят об опасности по радио

В Северо-западном тоннеле, который проходит под Серебряным бором, заработала новая система оповещения водителей. В случае ДТП или другой опасной ситуации предупреждения зазвучат прямо из магнитолы машины.

Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства, во время возникновения нештатных ситуаций заглушается радиостанция и вместо нее звучит голос начальника дежурной смены тоннеля. Может прозвучать предупреждение типа: "Внимание водителей! При движении в центр произошло ДТП в правой полосе, будьте внимательны". Далее вещание радиостанции возобновляется.

Как пояснил Алексей Зубков, замглавного инженера участка эксплуатации тоннелей большой протяженности Гормост ТСБ, в Северо-Западном тоннеле построена система FM-оповещения. Она транслирует в тоннель радиостанции - под землей радиоволны штатной автомобильной антенной уловить нельзя. Благодаря системе водители могут продолжать слушать радио, а в случае необходимости службы тоннеля сами выходят в "эфир".

Сейчас в Северо-западном тоннеле так работают "Динамит-ФМ" (101.2 МГц), радио "Монте Карло" (102.1 МГц), "Максимум" (103.7 МГц), "Русское радио" (105.7 МГц) и "Хит-ФМ" (107.4 МГц).

Планируется, что со временем количество радиостанций, передающих предупреждения, увеличится до 18.