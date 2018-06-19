В Симферополе вынесли приговор участникам беспорядков у Госсовета РК

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор пятерым фигурантам уголовного дела об организации массовых беспорядков около крымского парламента в феврале 2014 года.

Все получили условные сроки. Али Асанов и Мустафа Дегерменджи получили по четыре с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Эскендер Кантемиров и Арсен Юнусов осуждены на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Эскендер Эмирвалиев получил три с половиной года условно с испытательным сроком на три года.

Напомним, 26 февраля 2014 года радикально настроенные граждане пытались прорваться в здание крымского парламента, в котором в те непростые дни обсуждалось историческое решение о начале процесса воссоединения Крыма с Россией. В результате столкновений радикалов с пророссийскими активистами погибли два человека еще 79 получили травмы. Организатор беспорядков - замглавы запрещенной в РФ экстремистской организации "меджлис крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз был приговорен к восьми годам заключения, но позже помилован президентом по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева, после чего уехал за границу.