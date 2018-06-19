Росавиация выяснит причину инцидента с лайнером в Ростове-на-Дону

Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин нештатной ситуации на борту А-319, который вечером 18 июня приземлился в Ростове-на-Дону. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Саудовской Аравии, которые летели из Санкт-Петербурга.

Во время захода на посадку в одном из двух двигателей произошел выброс пламени из реактивного сопла. В сумерках это было замечено и пассажирами рейса, которые сняли происходящее на камеры мобильных телефонов.

Изменений в параметрах работы двигателей зафиксировано не было. Воздушное судно приземлилось с двумя работающими двигателями и самостоятельно проследовало к месту стоянки. Пассажиры в обычном режиме, по трапу, покинули лайнер. Безопасности полета ничего не угрожало.

Однако Международная организация гражданской авиации (ИКАО) такой случай рассматривает как "инцидент", поэтому Росавиация проведет расследование с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.