Рыбус считает, что матч Польши с Колумбией будет "как финал"

Полузащитник сборной Польши и московского "Локомотива" Мацей Рыбус заявил, что его сборная выглядела плохо в игре с Сенегалом (1:2).

- Моментов по сути не было ни у нас, ни у них. Мы сами себе "привезли" голы, - сказал Мацей Рыбус.

Он так же отметил атмосферу на чемпионате мира, отвечая на вопрос о видео из соцсетей, на котором польские болельщики в центре Москвы скандируют "Россия!":

- Я видел только видео, где показывали наших болельщиков в центре Москвы. Они танцевали и пели. Так и должно быть на чемпионате мира. Не драки, как было раньше, в вот такая атмосфера, которой все наслаждаются.

На нашем матче был полный стадион, много наших болельщиков приехало. Жаль, что мы их не порадовали. Очень плохо сыграли, мы умеем лучше! У нас есть два матча, хотим это показать. Теперь наша игра с Колумбией - как финал.

Напомним, что Польша сыграет с Колумбией 24 июня в Казани.