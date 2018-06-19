Сборная Польши проиграла Сенегалу на ЧМ-2018

Пусть поляки и не казались такими очевидными фаворитами, как, скажем, немцы в игре с Мексикой, букмекеры и эксперты все же прочили победу именно "бело-червонным". Предполагалось, что это гораздо более слаженная и крепкая команда, чем сборная Сенегала. К тому же, у поляков есть Роберт Левандовски - лучший бомбардир в истории сборной.

Но недооценивать сенегальцев было бы фатальной ошибкой - команда, за которую выступают, в том числе, Садио Мане и Калиду Кулибали, было бы неверно считать слабой и неконкурентоспособной. А именно так, очевидно, и отнеслись к соперникам поляки.

Подопечные Адама Навалки начали игру активно, но вскоре начали вальяжничать, за что и поплатились. Одна из контратак сенегальцев увенчалась голом - правда, неожиданным и курьезным, но от этого не менее ценным. Идрисса Гейе пробил из-за пределов штрафной, польский защитник Тьяго Сионек не смог ни отразить удар, ни уйти с траектории полета мяча. Рикошетом снаряд улетел в угол, противоположный тому, куда уже двинулся вратарь сборной Польши Войцех Щенсны.

В начале второго тайма поляки имели реальнейший шанс отыграться, заработав право на стандарт вблизи штрафной сенегальцев. К мячу ожидаемо подошел Левандовски, которому исполнять с такой позиции все равно, что пробивать пенальти. Он нанес великолепный удар, однако вратарь африканской команды Хадим Н’Диайе в эффектном прыжке сумел отвести угрозы.

Обескураженные польские футболисты пытались создать что-то у чужих ворот, но у них ничего не получалось, и они заметно нервничали. Это вылилось в чудовищную скидку Гжегожа Крыховяка от центральной линии в сторону собственных ворот - вероятно, по задумке это был пас вратарю, однако Щенсны на этот мяч явно не успевал. Зато успел пронесшийся с невероятной скоростью М’Байе Ньянг. Одним касанием он перебросил выбегавшего ему навстречу вратаря, догнал мяч и вторым касанием отправил его в ворота. 2:0 в пользу Сенегала - кто мог такого ожидать?

Подарил полякам надежду на спасение, как ни парадоксально, все тот же Крыховяк. За пять минут до конца основного времени матча Камил Гросицки со стандарта подал в штрафную, и Крыховяк, "перевисев" всех, головой отправил мяч в сетку в противоход голкиперу. Счет стал 2:1, однако у сборной Польши оставалось слишком мало времени и сил на то, чтобы вырвать ничью. История мирового футбола знает подобные случае, когда в концовках команды даже умудрялись не только сравняться, но и победить. Ни того, ни другого поляки сделать не смогли, пополнив список сенсаций ЧМ-2018. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Сенегала.