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19.06.2018 10:45
Рубрика: Легковые авто

Suzuki показала фотографии нового Jimny

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.globalsuzuki.com Фото: www.globalsuzuki.com
Фото: www.globalsuzuki.com

Компания Suzuki опубликовала первые официальные изображения нового поколения легендарного Jimny. Дебют модели состоится 5 июля в Японии.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Судя по снимкам, автомобиль будет предлагаться покупателям во множестве разных версий, в том числе с двухцветной окраской кузова. Новинка, очертаниями напоминающая Mercedes Gelandewagen, получила узнаваемую круглую переднюю оптику.

Принципиальная конструкция машины сохранилась: новый Suzuki Jimny остался рамным внедорожником с двумя неразрезными, пружинной подвеской, жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Фото: www.globalsuzuki.com

Архитектура новой приборной панели по стилю проста, хотя и полностью переработана. Выделяется большой дисплей мультимедийной системы.

Jimny за пределами Японии получит полуторалитровый мотор мощностью около 110-120 л.с. Точные данные о силовых агрегатах внедорожника появятся лишь в начале июля, а пока известно, что внедорожнику сохранят выбор между механической и 4-ступенчатой автоматической КПП и раздаточную коробку с понижающим рядом.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Список оснащения включит круиз-контроль, функцию запуска двигателя с кнопки, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, а также систему автоматического экстренного торможения.

Кстати, новый Jimny появится и в нашей стране. Ранее "РГ" эту информацию подтвердили в российском офисе марки.

Пока же Suzuki продает в России Jimny, который вышел на рынок в 1998 году. Автомобиль можно купить по цене от 1 155 000 рублей. Модель предлагается только с одним 85-сильным мотором, который доступен как с "механикой", так и четырехступенчатым "автоматом".

Фото: www.globalsuzuki.com
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