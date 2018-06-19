Suzuki показала фотографии нового Jimny

Компания Suzuki опубликовала первые официальные изображения нового поколения легендарного Jimny. Дебют модели состоится 5 июля в Японии.

Судя по снимкам, автомобиль будет предлагаться покупателям во множестве разных версий, в том числе с двухцветной окраской кузова. Новинка, очертаниями напоминающая Mercedes Gelandewagen, получила узнаваемую круглую переднюю оптику.

Принципиальная конструкция машины сохранилась: новый Suzuki Jimny остался рамным внедорожником с двумя неразрезными, пружинной подвеской, жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Фото: www.globalsuzuki.com

Архитектура новой приборной панели по стилю проста, хотя и полностью переработана. Выделяется большой дисплей мультимедийной системы.

Jimny за пределами Японии получит полуторалитровый мотор мощностью около 110-120 л.с. Точные данные о силовых агрегатах внедорожника появятся лишь в начале июля, а пока известно, что внедорожнику сохранят выбор между механической и 4-ступенчатой автоматической КПП и раздаточную коробку с понижающим рядом.

Список оснащения включит круиз-контроль, функцию запуска двигателя с кнопки, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, а также систему автоматического экстренного торможения.

Кстати, новый Jimny появится и в нашей стране. Ранее "РГ" эту информацию подтвердили в российском офисе марки.

Пока же Suzuki продает в России Jimny, который вышел на рынок в 1998 году. Автомобиль можно купить по цене от 1 155 000 рублей. Модель предлагается только с одним 85-сильным мотором, который доступен как с "механикой", так и четырехступенчатым "автоматом".