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19.06.2018 13:45
Рубрика: В мире

Трамп пообещал не вводить дополнительные пошлины на iPhone

Текст: Тарас Фомченков

Американцы, которые пользуются продукцией Apple, не будут огорчены ростом цен на них. Президент США Дональд Трамп пообещал главе Apple Тиму Куку не повышать пошлины на смартфоны этой марки, которые производятся в Китае, чем сделал исключение в рамках торговой войны, которая сегодня разгорелась между Новым Светом и Китаем.

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По оценке The New York Times именно на китайском рынке корпорация Apple зарабатывает до 50 миллиардов в год и дополнительные пошлины могли бы серьезно повлиять на благополучие самой компании и ее рядовых сотрудников.

Между тем в Apple опасаются, что проблемы все равно возникнут. Дело в том, что расширение списка товаров из Китая, на которые при поставках в США будут налагаться дополнительные пошлины, может привести к усложнению бюрократических процедур при отправке в Новый Свет смартфонов, собранных на китайских предприятиях.

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