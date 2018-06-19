В Беларуси пройдет международный ретро-пробег на байках

Марш-бросок длиною в 100 километров по живописным регионам Минской области предстоит участникам международного фестиваля старинных мотоциклов "Кола Часу". По информации БЕЛТА, которая абсолютно уверена в готовности менеджеров мероприятия к шестому форуму байкеров на двухколесных конях, он соберет 23 июня свыше сотни коллекционеров, реставраторов и просто любителей техники из десяти стран Европы. Организаторы обещают незабываемое зрелище для всех, кому небезразлична техническая история, у кого есть опыт вождения мотоцикла и кому нравится ретро.

"Нынешний фестиваль удивит гостей и зрителей новым форматом", - предупредили в штабе фестиваля, в котором именуют очередной слет-пробег ретробайкеров не иначе как "музей на колесах". Например, финны обещали приехать на "Яве" 1965 года выпуска, которая зимой могла оборудоваться лыжами. Коллекционер из Балахны привезет мотоцикл-рикшу, а участники из Латвии приедут большой командой на 15 ретромотоциклах.

"Но главное - атмосфера настоящего праздника. Для старшего поколения эти байки - путешествие в их молодость, а для молодежи - возможность прикоснуться к истории техники. Зрители смогут не только проверить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины по мотоциклетной истории, но и поболеть за мотоциклистов в специальных конкурсах", - добавили устроители фестиваля.

Остановки байкеров запланированы в Долгиново примерно с 12:00 до 13:30, в Будславе - с 14:00 до 15:30. Особенно позитивный эмоциональный заряд получат учащиеся Кривичского специального профессионально-технического училища закрытого типа: ребята участвуют в конкурсе рисунка "Двухколесная история". Лауреаты получат призы и дипломы из рук профессиональных реставраторов.

