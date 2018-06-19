В Кремле прокомментировали вопрос о помиловании Олега Сенцова

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, сам должен инициировать решение вопроса о его помиловании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал обращение деятелей культуры к Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова, отметив, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Напомним, режиссер Олег Сенцов был признан российским судом виновным в терроризме и в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Согласно приговору, он участвовал в подготовке терактов в Крыму.

Ранее Дмитрий Песков в общении с журналистами подчеркнул, что Сенцова нельзя назвать удерживаемым лицом. "Он - осужденный, причем по достаточно тяжкой статье", - уточнил пресс-секретарь главы государства.