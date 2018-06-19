В Москве покажут ретроспективу Дэвида Линча

Один день - один фильм: в Москве покажут ретроспективу известного американского киношамана Дэвида Линча.

Работы культового режиссера будут представлены киносетью "Москино" с 23 по 27 июня, билеты уже можно приобрести. Все картины будут представлены с субтитрами.

Программа выглядит следующим образом.

23 июня. Документальный фильм "Дэвид Линч: жизнь в искусстве", эффектно стилизованный под визуальные приемы мастера, повествующий в форме монолога о жизненном и кинематографическом пути Линча. Посвящен его внучке - Луле Богине.

24 июня. Приквел "Твин Пикс: сквозь огонь", одна из самых непринятых работ Дэвида Линча в свое время, помимо краха "Дюны". В ней зрителям предстоит пережить вместе с Лорой Палмер ее крайне деструктивно-гедонизирующие последние дни.

После успеха сериала "Твин Пикс" приквел вызвал к себе очень резкое, негативное отношение, что очень огорчило режиссера. Впрочем, со временем картина нашла свое место среди остальных работ мастера, чему не в малой степени поспособствовало появление вырезанных сцен, из которых позже скомпилировали версию, включающую все удаленные эпизоды.

И все же: что случилось с агентом Честером Дейзмондом?

25 июня. Документально-музыкальный фильм "Duran Duran: Вне сцены". Режиссер снял концерт группы, выступившей в Лос-Анджелесе в 2011 году, однако не все критики отнеслись лояльно к их совместному опыту. По мнению критической братии, вся лента выглядит искусственной, словно снятой "на заказ", все дополнительные приемы, использованные Линчем в качестве подложки, выглядят неуклюже, однако почти никто не смог обойти вниманием вид жарящихся сосисок на фоне одного из главных хитов группы Come Undone.

26 июня. Дебютная полнометражная работа Линча, индустриальный гимн родительскому взрослению "Голова-ластик", она же одна из главных печалей другого культового режиссера Стэнли Кубрика, не раз говорившего, что он жалеет, что не снял его сам.

27 июня. Образное размышление на тему уголовного эскапизма "Шоссе в никуда". Считается, что одной из тем, немало повлиявшей на фильм, стало громкое судебное дело О. Джей Симпсона.

Также напомним, что издание NY Times недавно опубликовало несколько отрывков из свежей биографии режиссера Room To Dream.