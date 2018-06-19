Видео: Спасатели провели учения на главной площадке "Славянского базара"

Витебск - в ожидании "Славянского базара". В городе продолжается подготовка к 27-ому Международному форуму искусств. Частью этой подготовки стали сотрудники МЧС, которые провели в Летнем амфитеатре масштабные учения.

Отрабатывали оперативность эвакуации людей, поиск пострадавших и ликвидацию возможных возгораний. В учениях задействовали высотную технику, а также навесную переправу с использованием альпинистского снаряжения.

"Это у нас уже шестнадцатый объект, который отрабатывается в рамках подготовки к "Славянскому базару". Впереди у нас девять таких отработок. Мы отрабатываем действия не только наших подразделений, но и с персоналом объекта - как будет вести себя персонал и администрация в случае возникновения ЧС", - рассказал заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Беларуси Александр Ярмош.

В зале, в котором помещается 16 тысяч человек, зрители и именитые гости будут в безопасности, уверены пожарные, сообщает телеканал БелРос.

В этом году на сцене Летнего амфитеатра с сольными номерами выступят Тимати, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Ваенга. Однако главное событие фестиваля - детский и взрослый вокальный конкурсы. Впервые в музыкальных состязаниях примут участие артисты из Великобритании, Канады, Египта, Колумбии и Гвинеи.

В праздничном ритме во время "Славянского базара" город будет жить круглые сутки. Насыщенная программа - на всех фестивальных площадках. Одним из самых зрелищных событий станет фест "На семи ветрах". Чтобы научится, к примеру, зажигательным танцам, достаточно будет просто выйти на улицу.

В рамках "Славянского базара", который состоится с 7 по 18 июля, также пройдет празднование Дня Союзного государства. В этот день на фестивале ожидается презентация Вологодской области. Знаменитый музей кружева привезёт в Витебск свои лучшие экспонаты. А на гала-концерте, который пройдет 13 июля, можно будет услышать оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина.