Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата

Автор третьего мяча в ворота "фараонов", Дзюба обстоятельно ответил на наши вопросы.

Артем, какие эмоции сразу после такого матча?

Артем Дзюба: Фантастическое! Мы еще после первой игры видели, как нас поддерживают во всей стране. Люди болели, помогали нам психологически.

Сегодня был непростой, очень динамичный матч. Была вязкая борьба, на каждом участке поля.

За счет все-таки удалось обыграть Египет?

Артем Дзюба: Ключевой момент - мы не уступили в борьбе. Не проиграли ни одного сантиметра, миллиметра. Да и удача к нам, наконец, повернулась лицом. Мы заслуженно победили. Сдержали Салаха, всю их атакующую линию.

Когда узнали, что Станислав Черчесов сделает ставку на вас?

Артем Дзюба: Уже непосредственно на установке. За два дня начал наигрывать. Но я до конца не был уверен. Ждал сегодняшнего дня.

Вам будет удобнее играть с Уругваем, который больше любит атаковать?

Артем Дзюба: Уругвай с Египтом тоже в вязкий футбол играл. Может, это прозвучит нагло - но мы хотим побороться за первое место в группе. Если мы навяжем им борьбу на каждом участке поля, будем единым целым, можем победить Уругвай.

Сегодня мы были сильнее как команда. Боролись до конца, не давали сопернику пространства. Это ключ к успеху. У Уругвая в составе такие же люди, как и мы. У египтян есть Салах, у уругвайцев - Кавани и Суарес. Будет интересно проверить себя на этом фоне.

Дальше ведь соперники будут сильнее. Может, даже хорошо, что наши оппоненты все сильнее и сильнее. Сначала была хорошая Саудовская Аравия, сегодня - крепкий Египет, потом Уругвай, который еще лучше. А дальше будет космос (смеется). Мы через игры с такими командами начинаем понимать, к чему надо стремиться, какие скорости нужны.

После матча вы вышли на поле с ребенком. Понял ли он, что происходит?

Артем Дзюба: Я не знаю. Ему пять лет. Он безумно счастлив! Хотел поиграть в футбол (улыбается). А я ему: "Папа немножко устал". Но мы еще обязательно поиграем с ним.

На какой позиции он у вас играет?

Артем Дзюба: Конечно нападающим!

Денис Черышев во второй раз подряд признан лучшим игроком матча. Не завидуете?

Артем Дзюба: Нет. Мы команда. Наша сборная - это 23 брата. Мы все счастливы за него. Любой игрок в нашей команде заслуживает этого приза.

Почему так долго выходили из раздевалки? Праздновали?

Артем Дзюба: Нет, мы ждали ребят, которые были на допинг-контроле. Пока ждали, обсуждали что-то, разговаривали. Мы добились исторического достижения, но турнир не закончился. Все продолжается, расслабляться не собираемся. Ошибки прошлых лет учтены.

Что произошло со сборной за эти две недели?

Артем Дзюба: Наш тренер любит говорить: есть контрольные матчи, а есть официальные. Шла подготовка. Что-то нарабатывали, наигрывали схемы. Мы готовились к тому, чтобы выйти на пик формы именно к чемпионату мира, а не контрольным встречам. Не все получалось, но когда ты играешь в официальном матче - у тебя совсем другие эмоции. Это ни с чем нельзя сравнить. Мы играем дома, при фантастической поддержке, на таких фантастических стадионах. Это просто сказка. И мы не хотим, чтобы она заканчивалась.