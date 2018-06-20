Экс-тренер "Локомотива": Россия здорово сыграла в предыдущих играх

Криштиану Роналду - лучший?



Жозе Коусейру: Конечно, Криштиану - лучший. Счет 1:0, Роналду забил единственный мяч. Какие могут быть вопросы? Но, должен признать, что сборная Марокко играла очень хорошо.

В плей-офф вероятна встреча Португалии и России...



Жозе Коусейру: Подождите, может, соперником Португалии будет Россия, может, и Уругвай. Россия здорово сыграла в предыдущих играх. Кто бы ни был соперником, непросто забить восемь голов в двух матчах.

Вам уже страшно?



Жозе Коусейру: Нет, мне не страшно. С уважением отношусь к этому результату. Но не боюсь. Да, Россия обыграла сильную сборную Египта и сделала праздник для народа. Это важно.

Вы хорошо знаете, что происходит в российском чемпионате, где работали сами...



Жозе Коусейру: Знаю не так хорошо, конечно. Мне известно, что "Локомотив" - чемпион. Поздравляю клуб и моего друга Семина, с которым мы давно знакомы.

Семин - ваш друг. А экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская?



Жозе Коусейру: Слушайте, чего вы хотите? Разборок? Нет, лучше говорить о друзьях.