Экс-тренер "Локомотива": Россия здорово сыграла в предыдущих играх
Криштиану Роналду - лучший?
Жозе Коусейру: Конечно, Криштиану - лучший. Счет 1:0, Роналду забил единственный мяч. Какие могут быть вопросы? Но, должен признать, что сборная Марокко играла очень хорошо.
В плей-офф вероятна встреча Португалии и России...
Жозе Коусейру: Подождите, может, соперником Португалии будет Россия, может, и Уругвай. Россия здорово сыграла в предыдущих играх. Кто бы ни был соперником, непросто забить восемь голов в двух матчах.
Вам уже страшно?
Жозе Коусейру: Нет, мне не страшно. С уважением отношусь к этому результату. Но не боюсь. Да, Россия обыграла сильную сборную Египта и сделала праздник для народа. Это важно.
Вы хорошо знаете, что происходит в российском чемпионате, где работали сами...
Жозе Коусейру: Знаю не так хорошо, конечно. Мне известно, что "Локомотив" - чемпион. Поздравляю клуб и моего друга Семина, с которым мы давно знакомы.
Семин - ваш друг. А экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская?
Жозе Коусейру: Слушайте, чего вы хотите? Разборок? Нет, лучше говорить о друзьях.
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