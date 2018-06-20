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20.06.2018 19:24
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Локомотива": Россия здорово сыграла в предыдущих играх

Экс-главный тренер московского "Локомотива" португалец Жозе Коусейру побывал на матче чемпионата мира Марокко - Португалия (0:1) после которого ответил на несколько вопросов.
Текст: Артем Локалов

Криштиану Роналду - лучший?

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Жозе Коусейру: Конечно, Криштиану - лучший. Счет 1:0, Роналду забил единственный мяч. Какие могут быть вопросы? Но, должен признать, что сборная Марокко играла очень хорошо.

В плей-офф вероятна встреча Португалии и России...

Жозе Коусейру: Подождите, может, соперником Португалии будет Россия, может, и Уругвай. Россия здорово сыграла в предыдущих играх. Кто бы ни был соперником, непросто забить восемь голов в двух матчах.

Вам уже страшно?

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Жозе Коусейру: Нет, мне не страшно. С уважением отношусь к этому результату. Но не боюсь. Да, Россия обыграла сильную сборную Египта и сделала праздник для народа. Это важно.

Вы хорошо знаете, что происходит в российском чемпионате, где работали сами...

Жозе Коусейру: Знаю не так хорошо, конечно. Мне известно, что "Локомотив" - чемпион. Поздравляю клуб и моего друга Семина, с которым мы давно знакомы.

Семин - ваш друг. А экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская?

Жозе Коусейру: Слушайте, чего вы хотите? Разборок? Нет, лучше говорить о друзьях.

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