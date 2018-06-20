Фото: Ирину Шейк в пиджаке на голое тело приняли за мальчика

Поклонники не оценили суровую смену имиджа российский топ-модели, немного актрисы и невесты голливудской звезды Брэдли Купера Ирины Шейк.

Девушка выложила в Instagram несколько свежих фото, на которых предстает с новой прической (и в пиджаке на голый торс). После чего ряд подписчиков решение Шейк избавиться от длинных волос и обзавестись короткой стрижкой с челкой одобрили. В то время как другая часть склоняется к оценкам "ужас" и "на Волочкову стала похожа".

On my way ..... Публикация от irinashayk (@irinashayk) 17 Июн 2018 в 11:29 PDT

"Что с тобой, детка?", "Не идёт", "Кошмар", - посыпалось. "Вы не Ира, где Ира?", - негодуют юзеры. "Отвратительно. Как мальчик-подросток". И так далее.

@dsquared2💥 Публикация от irinashayk (@irinashayk) 18 Июн 2018 в 12:23 PDT

Лояльные наблюдатели традиционно обзывают нелояльных "мерзкими людишками", заверяют модель, что она прекрасна, "май квин", и настоятельно рекомендуют не слушать злопыхателей. Что, скорее всего, Ирина и делает.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 10 Июн 2018 в 8:24 PDT

Ирина Шайхлисламова родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области в семье шахтера и учительницы музыки. Карьеру модели начала с победы в Челябинском конкурсе красоты "Супермодель-2004". Пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Сыграла роль Мегары в "Геракле" Рэттнера.

Ранее мы писали, что объективы застигли Ирину в шапочке из фольги.