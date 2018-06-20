Ловчев о жесте Дзюбы: Хорошо, когда есть такой спектакль

В эфире программы "Футбол на высоте", который прошел в среду в студии "Российской газеты", гости обсудили шутливый жест Артема Дзюбы. Забив гол в ворота египтян, российский футболист поднес руку к голове и отдал честь тренеру Станиславу Черчесову. Таким образом, он повторил жест самого Черчесова, который тот сделал во время матча с Саудовской Аравией по отношению к Дзюбе.

"Это хорошо, что люди еще немножко и спектакль дают, - прокомментировал Евгений Ловчев. - ...Это же здорово! Они показывают, что вот, мы свободны, мы хороши, мы выиграли, мы для вас все это делаем".

Смотрите полную версию эфира программы "Футбол на высоте".