Про любовь. Ловчев и Рахимов - о сборной России, которую опять все обожают
Сборная России снова победила. И опять крупно, хоть и не 5:0, как Саудовскую Аравию. В Петербурге обыгран Египет 3:1. Это значит, что впервые с 1986 года команда сыграет в плей-офф. А в истории сборной России это вообще первый такой успех.
Как это удалось команде, которая перед ЧМ-2018 не могла выиграть семь матчей подряд? Почему Черчесов в итоге сделал то, что не удалось его предшественникам?
- Счастлив после победы сборной России над Египтом. Потому что есть и результат, и игра. В первом матче с Саудовской Аравией по игре как раз вопросы были - не по счету. Теперь же все было на очень хорошем уровне, - говорит Евгений Ловчев.
Если перед чемпионатом мира сборная России почти не вызывала у публики интереса, то теперь изменила ситуацию. После победы над Египтом, начались народные гуляния. Такого не было ровно 10 лет, когда на Евро-2008 сборная России Гуса Хиддинка дошла до полуфинала.
Дзюба и Черышев вновь забили и теперь наряду с Криштиану Роналду - лучшие бомбардиры чемпионата мира. Впереди еще матч с Уругваем. Неужели и там российская команда будет такой же результативной?
Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".
Главные темы программы:
* Сборной России противопоказаны товарищеские матчи?
* Как удалось закрыть Салаха?
* Кто лучше - Дзюба/Черышев или Криштиану Роналду?
* Пора носить сборную, которую все критиковали несколько дней назад, на руках?
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