Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
20.06.2018 11:11
Рубрика: Спорт

Про любовь. Ловчев и Рахимов - о сборной России, которую опять все обожают

Обозреватель "РГ" Евгений Ловчев и экс-защитник сборной России, "Спартака" и венской "Аустрии", бывший тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата" Рашид Рахимов - в эфире программы "Футбол на высоте"

Сборная России снова победила. И опять крупно, хоть и не 5:0, как Саудовскую Аравию. В Петербурге обыгран Египет 3:1. Это значит, что впервые с 1986 года команда сыграет в плей-офф. А в истории сборной России это вообще первый такой успех.

Как это удалось команде, которая перед ЧМ-2018 не могла выиграть семь матчей подряд? Почему Черчесов в итоге сделал то, что не удалось его предшественникам?

Фото: depositphotos.com
Какая погода ожидается на футбольных матчах в среду

- Счастлив после победы сборной России над Египтом. Потому что есть и результат, и игра. В первом матче с Саудовской Аравией по игре как раз вопросы были - не по счету. Теперь же все было на очень хорошем уровне, - говорит Евгений Ловчев.

Если перед чемпионатом мира сборная России почти не вызывала у публики интереса, то теперь изменила ситуацию. После победы над Египтом, начались народные гуляния. Такого не было ровно 10 лет, когда на Евро-2008 сборная России Гуса Хиддинка дошла до полуфинала.

Дзюба и Черышев вновь забили и теперь наряду с Криштиану Роналду - лучшие бомбардиры чемпионата мира. Впереди еще матч с Уругваем. Неужели и там российская команда будет такой же результативной?

Сборная России выдала лучший старт в истории ЧМ среди стран-хозяев

Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".

Главные темы программы:

* Сборной России противопоказаны товарищеские матчи?

* Как удалось закрыть Салаха?

* Кто лучше - Дзюба/Черышев или Криштиану Роналду?

* Пора носить сборную, которую все критиковали несколько дней назад, на руках?

Новости чемпионата
В Калининграде испанским болельщикам поможет 86-летний волонтер 12:10
Болельщики ЧМ назвали город с самым вкусным стрит-фудом 11:56
Уникальный снимок с автографом Яшина покажут болельщикам ЧМ на Урале 11:48
Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018 11:26
Составлен рейтинг популярных закусок фанатов ЧМ-2018 11:20
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17

"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17

Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter

Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52

Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52

По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ

Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56

Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56

Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян

Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44

Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44

Автор третьего мяча в ворота сборной Египта Артем Дзюба рассказал после матча, за счет чего удалось обыграть серьезного соперника и как теперь будут играть с Уругваем