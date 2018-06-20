Про любовь. Ловчев и Рахимов - о сборной России, которую опять все обожают

Как это удалось команде, которая перед ЧМ-2018 не могла выиграть семь матчей подряд? Почему Черчесов в итоге сделал то, что не удалось его предшественникам?

- Счастлив после победы сборной России над Египтом. Потому что есть и результат, и игра. В первом матче с Саудовской Аравией по игре как раз вопросы были - не по счету. Теперь же все было на очень хорошем уровне, - говорит Евгений Ловчев.

Если перед чемпионатом мира сборная России почти не вызывала у публики интереса, то теперь изменила ситуацию. После победы над Египтом, начались народные гуляния. Такого не было ровно 10 лет, когда на Евро-2008 сборная России Гуса Хиддинка дошла до полуфинала.

Дзюба и Черышев вновь забили и теперь наряду с Криштиану Роналду - лучшие бомбардиры чемпионата мира. Впереди еще матч с Уругваем. Неужели и там российская команда будет такой же результативной?

Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".

Главные темы программы:

* Сборной России противопоказаны товарищеские матчи?



* Как удалось закрыть Салаха?



* Кто лучше - Дзюба/Черышев или Криштиану Роналду?



* Пора носить сборную, которую все критиковали несколько дней назад, на руках?