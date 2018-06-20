В Англии нашли древнюю могилу безногих людей

В Великобритании на месте строительства автомагистрали археологи обнаружили необычное захоронение времен поздней Римской империи, в котором находились останки людей с отрубленными конечностями.

Как сообщает The Guardian, находка была сделана в ходе археологических исследований, которые предшествуют строительству трассы между городами Кембридж и Хантингтон. В захоронении, возраст которого составляет около 1500 лет, обнаружены останки двоих мужчин.

Могила очень необычная. Останки покоятся под прямым углом друг к другу в форме буквы "Т". У обоих пробиты черепа, но ученые предполагают, что это могло быть сделано после их смерти. Но самое удивительное - это отрубленные по колено ноги, которые захоронены рядом с телами.

Пока не установлено, когда были отрублены конечности - до или после смерти. Есть предположение, что погибшие стали жертвами римлян, которые устроили в этом месте временный лагерь на пути к знаменитому оборонительному сооружению - валу Адриана. Возможно, конечностей их лишили в качестве наказания или для того, чтобы пленные не могли сбежать.

Кроме того, в 50 метрах от данного захоронения в древнем римском колодце был обнаружен торс без ног и костей таза. Возраст останков датируется тем же периодом.