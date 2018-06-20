Немецкое издание извинилось перед сборной России

Победа сборной России над Египтом со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 разрушила стереотипы. Многие зарубежные СМИ ждали провала от нашей команды, однако обманулись в своих ожиданиях. Известное немецкое издание Spiegel даже извинилось за то, что прогнозировало российской сборной поражение.

В целом, реакция зарубежной прессы на чемпионат мира является показательной: издания, ранее не упускавшие случаев подколоть Россию и написать какую-нибудь пакость, теперь признают, что турнир организован на высочайшем уровне - об этом пишет, в частности, британская пресса.

И даже наша национальная команда не оставляет иностранным журналистам повода для иронии.

"Сорри, Россия, мы были неправы", - именно так озаглавила газета Spiegel материал, посвященный победе подопечных Станислава Черчесова над Египтом.

Издание отмечает, что наша сборная по игре выглядит сильнее многих других команд, и теперь зарекается делать прогноз: "мы уже предсказали вылет России после группового этапа, но она преподала нам урок".

Также немецкие журналисты не без удивления замечают, что в превью к матчу они называли атакующую зону нашей большой проблемой, но на деле Артем Дзюба постоянно оказывался на острие и забил один из мячей. После этой победы, по мнению авторов издания, у нашей команды стало больше шансов на дальнейшее успешное продвижение по турнирной сетки.