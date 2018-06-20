Дзюба установил два рекорда ЧМ-2018
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба, ставший одним из героев прошедшего накануне матча ЧМ-2018 со сборной Египта, установил также два рекорда текущего турнира.
Наша национальная команда минувшим вечером уверенно победила египтян со счетом 3:1 и фактически обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. Дзюба стал автором третьего забитого мяча российской команды, однако, помимо этого, он проделал большую работу не только у чужих ворот.
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на InStat, в матче с Египтом Артем 55 раз вступал в единоборства. Этот показатель является лучшим на нынешнем мировом первенстве. Для сравнения, занимающий второе место колумбиец Радамель Фалькао, в ходе матча с Японией (1:2) участвовал в 32 единоборствах.
Кроме того, из этих 55 эпизодов Дзюба выиграл 23, что также является рекордом турнира. Вторым по этому показателю идет уругваец Диего Годин, в матче первого тура группового этапа против египтян (1:0) он выиграл 19 единоборств.
Дзюба забил уже второй мяч на ЧМ-2018 - в игре с Саудовской Аравией он также отметился голом. Его выступление впечатлило болельщиков, среди которых есть и известные личности, в том числе и спортсмены. Так, биатлонист Антон Шипулин признался журналистам, что в прошлом году пообещал подарить Дзюбе лыжи, если он забьет определенное количество мячей на Кубке конфедераций. Тогда этого не случилось, однако теперь Антон готов выполнить обещание.
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