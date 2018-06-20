Камчатского депутата привлекут к ответственности за езду на коне

Депутата Законодательного Собрания Камчатского края Михаила Пучковского, который из-за повышения цен на бензин прискакал на заседание на коне, привлекут к ответственности по делу об административном правонарушении. Повестку в суд он уже получил.

С повесткой парламентарий уже ознакомился, передает ТАСС.

Напомним, Михаил Пучковский ранее заявил, что живет в пригороде Петропавловска-Камчатского и содержание скакуна ему обходится дешевле топлива для автомобиля.

В ответ на это коллеги Пучковского передали ему проездной билет, который он отказался принять.