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20.06.2018 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатского депутата привлекут к ответственности за езду на коне

Текст: Оксана Грибанова

Депутата Законодательного Собрания Камчатского края Михаила Пучковского, который из-за повышения цен на бензин прискакал на заседание на коне, привлекут к ответственности по делу об административном правонарушении. Повестку в суд он уже получил.

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С повесткой парламентарий уже ознакомился, передает ТАСС.

Напомним, Михаил Пучковский ранее заявил, что живет в пригороде Петропавловска-Камчатского и содержание скакуна ему обходится дешевле топлива для автомобиля.

В ответ на это коллеги Пучковского передали ему проездной билет, который он отказался принять.

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