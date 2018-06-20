Японская принцесса в Саранске посетила православный храм

В ходе визита на чемпионат мира по футболу в Саранск японская принцесса Хисако Такамадо посетила крупнейший православный храм Мордовии - Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Гостья выразила надежду на укрепление дружбы и культурных связей между Россией и Японией.

Как уже писала "РГ", накануне представительница императорской династии Страны восходящего солнца побывала на матче Колумбия - Япония, а также посетила крупнейшие музеи Саранска. Гостья ознакомилась с экспозицией Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи и Краеведческого музея имени Воронина.

- В Мордовии я смогла посетить различные культурные мероприятия и увидела, что уровень культуры здесь очень высок. Это родина известных писателей и художников, - сказала журналистам в среду Хисако Такамадо.

По словам гостьи, именно культура и спорт служат важным связующим звеном в отношениях между народами.

- В этом году отмечается год Японии в России и год России в Японии. Я очень надеюсь, что благодаря этому русские лучше узнают японскую культуру, а японцы получат возможность больше узнать о России, - отметила принцесса. - Надеюсь, что такое дружелюбное отношение будет продолжаться и укрепляться.

Напомним, что приезд Хисако Такамадо стал первым за последние 102 года визитом членов японской императорской семьи в Россию.

Завтра принцесса отправится в Казань, где посетит тренировочную базу сборной Японии.