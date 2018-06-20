Видео: Иностранные болельщики после матча убрали мусор со стадиона
Classy supporters: Japanese fans cleanup after match while Colombians congratulate them on their victory! 🇯🇵❤️🇨🇴 #TheBeautifulGame pic.twitter.com/vts0RWvRhd— 433 (@official433) 19 июня 2018 г.
Хороший пример подали в Саранске фанатам болельщики из Японии. После матча сборной Страны восходящего солнца с командой Колумбии они убрали за собой весь мусор с трибун стадиона "Мордовия Арена".
Гости заранее принесли с собой пакеты и после финального свистка стали аккуратно складывать туда использованные пластиковые стаканы, картон и бумагу, остатки еды. После игры их сектор сиял чистотой. В Сети было опубликовано видео происходящего, которое восхитило многих болельщиков.
Аналогично вели себя в Москве и болельщики из Сенегала. После матча группового этапа с Польшей они устроили уборку на стадионе "Спартак".
Как уже писала "РГ", состоявшийся накануне матч Колумбия - Япония завершился победой "синих самураев" со счетом 1:2. По данным МВД Мордовии, нарушений общественного порядка в ходе встречи не зафиксировано.
На игре присутствовали почетные гости: японская принцесса Хисако Такамадо, президент ФИФА Джанни Инфантино, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор Оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин. Матч посетили 40 842 зрителя.
The Japanese fans aren’t the only ones: these Senegalese supporters did their part! 👏🇸🇳#TheBeautifulGame pic.twitter.com/xsHjjgpVuz— 433 (@official433) 19 июня 2018 г.
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter
Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52
По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ
Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян