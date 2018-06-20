Видео: Иностранные болельщики после матча убрали мусор со стадиона

Classy supporters: Japanese fans cleanup after match while Colombians congratulate them on their victory! 🇯🇵❤️🇨🇴 #TheBeautifulGame pic.twitter.com/vts0RWvRhd — 433 (@official433) 19 июня 2018 г.

Хороший пример подали в Саранске фанатам болельщики из Японии. После матча сборной Страны восходящего солнца с командой Колумбии они убрали за собой весь мусор с трибун стадиона "Мордовия Арена".

Гости заранее принесли с собой пакеты и после финального свистка стали аккуратно складывать туда использованные пластиковые стаканы, картон и бумагу, остатки еды. После игры их сектор сиял чистотой. В Сети было опубликовано видео происходящего, которое восхитило многих болельщиков.

Аналогично вели себя в Москве и болельщики из Сенегала. После матча группового этапа с Польшей они устроили уборку на стадионе "Спартак".

Как уже писала "РГ", состоявшийся накануне матч Колумбия - Япония завершился победой "синих самураев" со счетом 1:2. По данным МВД Мордовии, нарушений общественного порядка в ходе встречи не зафиксировано.

На игре присутствовали почетные гости: японская принцесса Хисако Такамадо, президент ФИФА Джанни Инфантино, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор Оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин. Матч посетили 40 842 зрителя.