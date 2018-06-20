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20.06.2018 12:26
Рубрика: Спорт

Видео: Иностранные болельщики после матча убрали мусор со стадиона

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Хороший пример подали в Саранске фанатам болельщики из Японии. После матча сборной Страны восходящего солнца с командой Колумбии они убрали за собой весь мусор с трибун стадиона "Мордовия Арена".

Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Фанаты из Колумбии и Японии устроили шествие по улицам Саранска

Гости заранее принесли с собой пакеты и после финального свистка стали аккуратно складывать туда использованные пластиковые стаканы, картон и бумагу, остатки еды. После игры их сектор сиял чистотой. В Сети было опубликовано видео происходящего, которое восхитило многих болельщиков.

Аналогично вели себя в Москве и болельщики из Сенегала. После матча группового этапа с Польшей они устроили уборку на стадионе "Спартак".

Как уже писала "РГ", состоявшийся накануне матч Колумбия - Япония завершился победой "синих самураев" со счетом 1:2. По данным МВД Мордовии, нарушений общественного порядка в ходе встречи не зафиксировано.

На игре присутствовали почетные гости: японская принцесса Хисако Такамадо, президент ФИФА Джанни Инфантино, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор Оргкомитета "Россия - 2018" Алексей Сорокин. Матч посетили 40 842 зрителя.

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