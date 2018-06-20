В Петербурге пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

В БКЗ "Октябрьский" 19 октября состоится концерт, посвященный памяти великого оперного певца Дмитрия Хворостовского. Событие приурочено к 56-й годовщине со дня рождения артиста, скончавшегося 22 ноября 2017 года от онкологического заболевания.

В концерте выступит оркестр "Северная симфония" под руководством дирижера Константина Орбеляна, а также певцы Анжела Георгиу, Марсело Альварес, Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков.

Организаторы концерта подчеркивают: предстоящее событие должно напомнить всем ценителям творчества Хворостовского, что его невероятный талант и голос навсегда останутся с нами.

Баритон Дмитрия Хворостовского знали и ценили слушатели всего мира: ему аплодировали в Большом театре и в La Scala, в нью-йоркском Metropolitan Opera и в лондонском Ковент-Гардене, а также во множестве других престижных театрах в России и за рубежом. Певец был любим не только за классический репертуар, но и за свои удивительно точные трактовки романсов и русских народных песен. Особое место в его творчестве занимали песни военных лет, с которыми артист не раз выступал перед ветеранами Великой Отечественной войны.

Справка "РГ"

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. Артист завещал захоронить свой прах в двух городах - Москве и Красноярске.