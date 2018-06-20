Видео: Уральцы подарили петуха главному болельщику сборной Франции
Преданному болельщику сборной Франции Клеману Томашевски, который вот уже более тридцати лет ездит на матчи любимой команды, в Екатеринбурге подарили петуха. В столице Среднего Урала, напомним, завтра состоится игра между французской и перуанской сборными.
"Главный фанат французской команды обычно путешествует с петухом Бальтазаром. В этот раз оставил свою птицу дома, но в Екатеринбурге иностранному гостю вручили нового петуха", - передает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Томашевски назвал своего пернатого друга БальтазаРУС. Правда, петух на матч все же не попадет: это запрещено правилами.
"После Казани встречаемся в Екатеринбурге на матче Франция-Перу. Мой 253-й матч", - подсчитал мужчина.
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