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20.06.2018 16:09
Рубрика: Спорт

Видео: Уральцы подарили петуха главному болельщику сборной Франции

Текст: Екатерина Призова

Преданному болельщику сборной Франции Клеману Томашевски, который вот уже более тридцати лет ездит на матчи любимой команды, в Екатеринбурге подарили петуха. В столице Среднего Урала, напомним, завтра состоится игра между французской и перуанской сборными.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Главный фанат французской команды обычно путешествует с петухом Бальтазаром. В этот раз оставил свою птицу дома, но в Екатеринбурге иностранному гостю вручили нового петуха", - передает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Томашевски назвал своего пернатого друга БальтазаРУС. Правда, петух на матч все же не попадет: это запрещено правилами.

"После Казани встречаемся в Екатеринбурге на матче Франция-Перу. Мой 253-й матч", - подсчитал мужчина.

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