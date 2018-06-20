Составлен рейтинг популярных закусок фанатов ЧМ-2018
Самой популярной закуской, которую домой заказывают москвичи во время просмотра матчей ЧМ-2018, стала пицца. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе одного из крупнейших сервисов доставки готовой еды.
Во время игры Россия - Саудовская Аравия рост продаж пиццы по сравнению с обычными днями составил 140 процентов. Примерно на четверть выросли заказы этой закуски во время матчей Португалия - Испания, и Аргентина - Исландия. А вот когда Бразилия играла со Швейцарией, продажи пиццы домой "просели" на 1 процент. "Мы объясняем это поздним временем накануне полноценной рабочей недели, а также хорошей погодой", - отметили в пресс-службе оператора.
На втором месте по популярности у болельщиков - суши, на третьем - бургеры. Также среди часто заказываемых кушаний "под футбол" - русские супы.
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