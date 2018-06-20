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Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг самых популярных иномарок российского производства

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко / РГ Фото: Юрий Зубко / РГ
Фото: Юрий Зубко / РГ

Эксперты составили рейтинг самых распространенных иномарок российского производства.

Первое место занял корейский "бюджетник" Hyundai Solaris - на нем свой выбор остановили 674,2 тысячи россиян. Седан Renault Logan оказался на втором месте - он разошелся тиражом 638,9 тысячи экземпляров. Замыкает троку лидеров еще один "кореец" - Kia Rio. Было реализовано 625,7 тысячи таких автомобилей.

В список самых популярных иномарок российского производства также вошли Ford Focus, Renault Sandero, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Kia Ceed, Renault Duster, Skoda Octavia.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Как сообщает "Автостат", на 1 января 2018 года в нашей стране насчитывается более 9 миллионов иномарок, собранных на российских заводах, что составляет примерно 22% от общего объема рынка.

Ранее сообщалось, что в России находится 6,8 млн машин (16,1%), экспортированных из Японии. Прибывших из Германии автомобилей - вдвое меньше: 3,5 млн штук (8,2%).

Также аналитики проанализировали рынок новых кроссоверов и внедорожников в российских городах с населением более 1 млн человек. Самым продаваемым автомобилем по итогам пяти месяцев этого года во всех 15-ти российских городах-миллионниках стал корейский Hyundai Creta.

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#автомобили #Hyundai