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Трейлер: "Тау" - кибертриллер про умный и злобный дом

Новость 20.06.2018, 18:55 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Самообучаемый умный дом-киллер тренируется на людях в первом трейлере технофобного триллера "Тау".

За стильный сай-фай про жертв интерактивных ловушек и воспитание киберамазонок отвечает дебютант Федерико Д'Алессандро. Сценаристом числится человек с крайне экзотичным для русского уха именем и знакомой фамилией Нога Ландау (сериал "Волшебники").

Фото: youtube.com
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В центре сюжета окажется ловкая, хитрая и умелая обаятельная обманщица Джулия, которую выследил скромный маньяк с наклонностями мазохиста Алекс, занимающийся разработкой технологий безопасности. Джулия станет еще одной экспериментальной жертвой особого проекта Алекса - технологии защиты домов под названием "Тау", включающей в себя различные ловушки, племена дронов-охранников, имитацию реальности и даже космоса.

Однако дама не желает мириться с ролью мученицы и страстно желает выбраться, поэтому психопат-дизайнер предлагает сделку: если она сможет обмануть "Тау", то она свободна.

Не добавляет, однако, оптимизма тот факт, что пятерым узникам этой футуристической тюрьмы, попавшим сюда до нее, сделать этого до сих пор не удалось.

В ролях: Майка Монро ("Оно", которое It Follows), Эд Скрейн ("Дэдпул") и Гэри Олдман.

Премьера картины состоится 29 июня 2018 года.

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