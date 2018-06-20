Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
20.06.2018 12:43
Рубрика: Спорт

Успехи сборной России спровоцировали ажиотажный спрос на атрибутику

Текст: Наталья Лебедева

Сборная России успешно начала чемпионат мира по футболу и даже уже обеспечила себе выход в плей-офф, и это тут же спровоцировало ажиотажный спрос на российские флаги, футболки и шарфы с символикой страны.

Спрос на флаги вырос на треть. Причем россияне активно пользуются всевозможными сервисами из серии "из рук в руки".

Лидируют города, где проходят футбольные матчи. Популярный интернет-сервис объявлений Avito зафиксировал увеличение спроса на 800 процентов в Калининграде, на 600 процентов в Ростове-на-Дону и на 216 процентов в Волгограде.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков

Успехи нашей футбольной сборной подогрели интерес к футболкам с именами игроков. В среднем по стране интерес вырос почти в пять раз. Из городов лидируют Москва (в девять раз) и Санкт-Петербург (в пять раз). А сразу после победы России над Саудовской Аравией появились футболки со счетом 5:0.

Помимо традиционных сувениров у болельщиков появился еще один фаворит - волк Забивака, ставший главным символом чемпионата мира. Наибольшая активность в поиске маскота зарегистрирована среди жителей Казани (увеличилась на 225 процентов), Калининграда (на 80 процентов) и Самары (на 60 процентов).

Также фанатам футбола предлагают пивные бокалы со светодиодами, выпущенные к матчу открытия, билеты и эксклюзивные значки.

В Москве после победы сборной кто-то не пожалел выставить на продажу мяч, подписанный перед церемонией предварительной жеребьевки легендарным бразильским нападающим Роналдо.

Новости чемпионата
В Хамовниках ограничено движение из-за матча Португалия - Марокко 13:05
Биатлонист Шипулин - футболисту Дзюбе: Тема, ты - король 12:56
Песков рассказал о реакции Путина на победу нашей сборной 12:54
Маттеус: Меня очень радует чемпионат мира в России 12:52
Рассказываем о самых необычных болельщиках чемпионата мира-2018 12:50
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17

"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17

Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter

Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52

Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52

По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ

Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56

Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56

Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян

Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44

Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44

Автор третьего мяча в ворота сборной Египта Артем Дзюба рассказал после матча, за счет чего удалось обыграть серьезного соперника и как теперь будут играть с Уругваем