В России будут производить новые минивэны Peugeot и Citroen

На заводе в Калуге 25 июня начнется производство микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в комплектациях Business Lounge и Business VIP. Стоимость двух моделей будет составлять 2 799 900 рублей. Дилеры брендов начнут заказы на эти автомобили в день старта производство полного цикла.

Citroen SpaceTourer Business Lounge и Peugeot Traveller Business VIP - это длиннобазные микроавтобусы (длина кузова - 5 309 мм), в которых оборудован мобильный офис.

Новинки оснащаются 2,0-литровым дизельным двигателем. Мощность агрегата составляет 150 л.с. Мотор работает совместно с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Французы не забыли позаботиться и о том, чтобы машины могли существовать в российских условиях: подвеску усилили, дорожный просвет увеличили до 175 мм, а также установили защиту картера, предпусковой подогреватель двигателя с дистационным управлением и аккумулятор увеличенной емкости.

В апреле 2018 года там же в Калуге начали выпускать пассажирские Traveller и SpaceTourer в начальных комплектациях. А в марте на предприятии уже был налажен выпуск коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Всего на конвейере завода "ПСМА Рус" собирается шесть моделей концерна PSA.

Отметим, что в ближайшее время "РГ протестирует Peugeot Traveller. Следите за нашими материалами.