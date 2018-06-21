Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

В борьбе за место в плей-офф 21 июня сборная Дании встретится в Самаре с австралийцами. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.

Победа гарантирует скандинавам выход в 1/8 финала. Игра с Перу на выходных была для датчан не лучшей, но перуанцы запороли все свои отличные моменты, несколько раз не попали по пустым воротам, несколько раз били в упор, однако так и не забили. Исход матча решил единственный гол в начале второго тайма.

Австралийцы держали экзамен против Франции. Европейцы целый час ничего не могли создать, игроки как будто первый раз в жизни увидели друг и друга. Помог судья, поставивший пенальти. Система видеоповторов на этом чемпионате уже применялась очень много раз, не стала исключением и та встреча. В итоге пенальти Гризманн забил, но Австралия отыгралась - тоже с пенальти. Умтити бездарно сыграл рукой, стал героем бесчисленных фотожаб, а Единак разобрался с Льорисом. За 10 минут до финального свистка Погба напомнил, что раз в год и палка стреляет, принеся Франции победу.

Права на ошибку у Австралии больше нет, датчане же могут позволить себе и ничейку сгонять. Остужать пыл мужиков будет испанский судья Матеу Лаос. "РГ" проведет онлайн-трансляцию, не пропустите, начало в 15:00 мск.