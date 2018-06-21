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21.06.2018 09:58
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить ракетный полигон Сохэ

Текст: Александр Ленин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал президенту США Дональду Трампу уничтожить ракетный полигон Сохэ.

Соответствующая договоренность была достигнута 12 июня на переговорах политиков в Сингапуре, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Фото: REUTERS
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Пхеньян использует указанную площадку для испытания своих баллистических ракет дальнего радиуса действия на жидком топливе. Эксперты отмечают, что на полигоне Сохэ прошли тестовые испытания и была доработана межконтинентальная ракета "Хвасон-15". Она может достичь территории США и способна нести крупный ядерный боезаряд.

Вместе с тем остается неизвестным, когда КНДР приступит к уничтожению полигона Сохэ, кстати, одного из крупнейших в стране.

Ранее стало известно о 47 пунктах в списке требований США к Северной Корее в рамках денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в интервью телеканалу NHK рассказал японский министр иностранных дел Таро Коно. По его словам, если указанный перечень не будет выполнен, санкции в отношении Пхеньяна продолжат действовать.

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