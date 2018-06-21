Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить ракетный полигон Сохэ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал президенту США Дональду Трампу уничтожить ракетный полигон Сохэ.

Соответствующая договоренность была достигнута 12 июня на переговорах политиков в Сингапуре, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Пхеньян использует указанную площадку для испытания своих баллистических ракет дальнего радиуса действия на жидком топливе. Эксперты отмечают, что на полигоне Сохэ прошли тестовые испытания и была доработана межконтинентальная ракета "Хвасон-15". Она может достичь территории США и способна нести крупный ядерный боезаряд.

Вместе с тем остается неизвестным, когда КНДР приступит к уничтожению полигона Сохэ, кстати, одного из крупнейших в стране.

Ранее стало известно о 47 пунктах в списке требований США к Северной Корее в рамках денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в интервью телеканалу NHK рассказал японский министр иностранных дел Таро Коно. По его словам, если указанный перечень не будет выполнен, санкции в отношении Пхеньяна продолжат действовать.