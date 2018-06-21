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21.06.2018 15:26
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta улучшила позиции в рейтинге европейских бестселлеров

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Две модели Lada вошли в обновленный топ-100 бестселлеров европейского авторынка по итогам января-мая 2018 года. Об этом свидетельствует статистика сервиса focus2move.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Lada Vesta подтверждает статус главной надежды российского автопрома. В мае автомобиль разошелся тиражом 7 927 экземпляров, а за первые пять месяцев в сумме - 41 515. Рост реализации на 43,9% позволил модели занять 56-е место в рейтинге, тогда как год назад она была на 70-й строчке. Кстати, по статистике Ассоциации европейского бизнеса, которая учитывает внутрироссийские результаты, у Lada Vesta 7 673 и 39 792 продаж соответственно. Можно предположить, что остальные сделки были совершены с автомобилями, экспортируемыми в Западную Европу, в частности, Германию, Австрию, Венгрию. 

Что касается Lada Granta, то у нее 65-я позиция, тогда как год назад была 55-я. И это несмотря на рост продаж на 10,3% - до 38 306 единиц.

Фото: depositphotos.com
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Лидеры же рейтинга в целом те же, за исключением Citroen C3, который занял место резко потерявшего спрос Mercedes-Benz E-класса. Первая десятка выглядит так: Volkswagen Golf (242 740 продаж, плюс 8,1%), Volkswagen Polo (161 157, минус 3,6%), Renault Clio (160 952, плюс 0,3%), Ford Fiesta (135 923, минус 4,0%), Nissan Qashqai (132 087, плюс 1,0%), Skoda Octavia (125 468, плюс 9,6%), Volkswagen Tiguan (125 298, плюс 2,7%), Ford Focus (116 987, плюс 3,7%), Peugeot 208 (112 998, плюс 2,9%), Citroen C3 (101 008, минус 3,7%).

Напомним, самая продаваемый автомобиль Европы, как выяснила "РГ", вскоре вернется и на российский рынок. У нас наиболее продаваемой моделью остается Kia Rio, которая опережает уже упомянутые Lada Vesta и Lada Granta.

#Lada