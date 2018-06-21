Лавров прокомментировал решение США выйти из СПЧ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что США могут еще изменить свое решение о выходе из Совета ООН по правам человека.

"Надеемся, что это решение не окончательное, что США все-таки подтвердят свою приверженность ООН, тем более в таком важном для них направлении, как права человека", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Руководитель ООН прибыл в Москву 20 июня. В ходе сегодняшнего общения с Лавровым обсуждались актуальные международные вопросы, в частности, ситуация в Сирии.

Ранее генсек ООН встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и посетил матч чемпионата мира по футболу с участием сборных Португалии и Марокко.