Места падения 11 боевых самолетов обследовали на берегах Вазузы и Яузы

Июньское разнотравье, уже до колен поднявшееся на берегах Вазузского и Яузского водохранилищ, не стало помехой опытным поисковикам, которые собрались в этом краю на стыке Смоленской, Московской и Тверской областей, чтобы обследовать места падения боевых самолетов в годы Отечественной войны. За три дня, включая субботу и воскресенье, удалось изучить и в буквальном смысле прощупать одиннадцать таких точек.

Как рассказали в центральном штабе Поискового движения России, межрегиональный семинар-практикум "Небо Родины" был организован с целью обмена опытом и отработки методов идентификации боевых машин и погибших пилотов по номерным деталям и фрагментам, найденным в месте падения. В совместной работе приняли участие более 70 энтузиастов из поисковых организаций России, Латвии и Белоруссии. И уже сейчас можно сделать вывод, что их июньские находки облегчат поиск и помогут установить судьбу, как минимум, четверых защитников Родины, воевавших на штурмовиках и бомбардировщиках.

В этот раз акцент сделали на специфических особенностях самолетов-штурмовиков Ил-2. По этой причине и полевой легерь разбили неподалеку от места падения Ил-2 №1873408. Он обнаружено несколько лет назад и по нему ведется архивная работа. А в окрестностях поселка Карманово по наводке местных жителей установили два новых места крушений Ил-2, в результате на которых погибли оба пилота. Удалось найти бронелист с номером одного самолета, принадлежащего 611-му ШАП -штурмовому авиаполку. Чтобы достоверно разобрать цифры на номерной детали, будут проведены специальные реставрационные работы.

Как пояснил член Экспертного совета ПДР по авиапоиску Сергей Катков, это не какая-то особенная, а вполне привычная процедура. Да и вообще все, что касается потерь в боевой авиации, идентификации самолетов и установления имен, требует знаний, аккуратности и терпения.

Вот лишь краткая и сухая хроника того, что обнаружили поисковики в этот раз. В районе бывшей деревни, а теперь урочища Леушино установлено место вынужденной посадки Ил-2. Собраны мелкие обломки дюрали. Предположительно, самолет упал на боевые наших войск.

Западнее поселка Карманово, в месте под названием Сорокино болото, провели дополнительные поиски в точке падения Ил-2, номер мотора которого был уже известен. Найдены детали карбюратора, поршневые пальцы, шатун двигателя, масляный фильтр. Возле деревни Конобеево обследовано еще одно известное место вынужденной посадки Ил-2 - номера не найдены.

На северном берегу Яузы обследован найденный ранее самолет Ил-2. Обнаружены пряжки парашютной системы, многочисленные обломки, шатуны и поршни с номером мотора. По архивным данным, самолет 724-го ШАП 233-й штурмовой авиадивизии был потерян 22 августа 1942 года - на исходе Погорело-Городищенской наступательной операции и всего за день до освобождения поселка Карманово - первого райцентра в окупированной врагом Смоленщине. На берегу той же Яузы, но уже в другой точке были найдены обломки крыльев и створка шасси с заводским номером самолета №1878307.

Как стало известно по данным военного архива, на нем 10 августа 1942 года был сбит старший сержант 784 ШАП 232 ШАД года Павел Петрович Перов. Летчик выжил.

- Это отличный и наглядный материал для того, чтобы понять, где нужно искать номера на Ил-2, - прокомментировал находку Сергей Катков.

В те же дни группой под руководством Ильи Прокофьева исследовано место катастрофы бомбардировщика Пе-2 в урочище Кривцы. Найден технический лючок с номером, который, вероятно, позволит уставить судьбу экипажа. В ходе отдельной поисковой разведки найдены единичные обломки еще одного Пе-2, в том числе технический лючок, который может приоткрыть тайну гибели самолета. Еще одно место падения Ил-2 осмотрено западнее урочища Кривцы, собраны мелкие фрагменты бронелистов, части обшивки, направляющие пусковых систем реактивных снарядов.

В завершающий день поисковики исследовали место гибели самолета Ил-2, потерпевшего крушение 5 августа 1942 года. Летчик, командир эскадрильи 784 штурмового авиационного полка 232 штурмовой авиационной дивизии Карназеев Алексей Алексеевич с боевого задания не вернулся. Есть свидетельства, что он был похоронен на месте падения немцами. В ходе работ на месте катастрофы найдены стабилизаторы самолета, элементы боекомплекта и лонжероны. Другие обстоятельства этого эпизода войны сейчас уточняются.