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21.06.2018 21:44
Рубрика: Спорт

Сердитый "фараон"

Салах опроверг слухи о конфликте в сборной
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг слухи о конфликте с руководством Национальной федерации футбола (EFA), который якобы случился из-за неудачного выступления "фараонов" на ЧМ.
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Мохамед Салах заявил, что разногласий в команде нет. Но его участие в матче с Саудовской Аравией под вопросом. Фото: Reuters Мохамед Салах заявил, что разногласий в команде нет. Но его участие в матче с Саудовской Аравией под вопросом. Фото: Reuters
Мохамед Салах заявил, что разногласий в команде нет. Но его участие в матче с Саудовской Аравией под вопросом. Фото: Reuters

Египет, напомним, потерпел два поражения на старте турнира - от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3) - и лишился шансов на выход в плей-офф.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Египетские СМИ сообщили, что Салаха возмутило присутствие в расположении сборной артистов и бизнесменов, приглашенных EFA. Селебрити мешали игрокам готовиться. Высказав все функционерам, футболист заперся в номере и не выходил оттуда несколько часов. А потом в "Твиттере" Салаха появилась такая запись: "В сборной Египта нет никаких разногласий. Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".

Однако Мохамеду не очень-то поверили. Тем более что издание Egypt Today уже опубликовало новое заявление: футболист не примет участие в матче с Саудовской Аравией 25 июня и намерен покинуть базу в Грозном.

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