Сердитый "фараон"
Египет, напомним, потерпел два поражения на старте турнира - от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3) - и лишился шансов на выход в плей-офф.
Египетские СМИ сообщили, что Салаха возмутило присутствие в расположении сборной артистов и бизнесменов, приглашенных EFA. Селебрити мешали игрокам готовиться. Высказав все функционерам, футболист заперся в номере и не выходил оттуда несколько часов. А потом в "Твиттере" Салаха появилась такая запись: "В сборной Египта нет никаких разногласий. Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".
Однако Мохамеду не очень-то поверили. Тем более что издание Egypt Today уже опубликовало новое заявление: футболист не примет участие в матче с Саудовской Аравией 25 июня и намерен покинуть базу в Грозном.
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