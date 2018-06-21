Мохамед Салах заявил, что разногласий в команде нет. Но его участие в матче с Саудовской Аравией под вопросом. Фото: Reuters

Египет, напомним, потерпел два поражения на старте турнира - от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3) - и лишился шансов на выход в плей-офф.

Египетские СМИ сообщили, что Салаха возмутило присутствие в расположении сборной артистов и бизнесменов, приглашенных EFA. Селебрити мешали игрокам готовиться. Высказав все функционерам, футболист заперся в номере и не выходил оттуда несколько часов. А потом в "Твиттере" Салаха появилась такая запись: "В сборной Египта нет никаких разногласий. Мы держимся друг за друга, у нас хорошие отношения".

Однако Мохамеду не очень-то поверили. Тем более что издание Egypt Today уже опубликовало новое заявление: футболист не примет участие в матче с Саудовской Аравией 25 июня и намерен покинуть базу в Грозном.