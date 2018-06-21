Москалькова поддержала пенсионную реформу "без спешки"

Изменения пенсионного законодательства необходимы, но их надо подробно обсудить. Такое заявление сделала в Госдуме уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

- Конечно, реформа нужна, - сказала она, заметив, что прежний механизм устарел.

Однако омбудсмен назвала важным вести обсуждение открыто, многогранно, чтобы люди не были ущемлены в своих правах. - Важно, чтобы прошли парламентские слушания и круглые столы и мы услышали самые разные мнения,- добавила она.

От депутатского корпуса зависит то, в какой форме предложенный кабмином законопроект будет принят, заметила Москалькова.

- Заявленная законодательная идея, конечно, заслуживает поддержки. Идея поднять пенсию гражданам, которые сегодня в среднем получают 14 тысяч.... Я вот этот акцент хотела бы сделать в первую очередь, - сказала она.

Напомним, что правительственный законопроект предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Правительство рассчитывает, что благодаря таким мерам пенсии граждан РФ смогут ежемесячно увеличиваться на одну тысячу рублей.

Ранее глава нижней палаты Вячеслав Володин подчеркивал, что Госдума при рассмотрении законопроекта спешить не будет и проведет широкое обсуждение. В нынешнюю сессию (до конца июля) может пройти только первое чтение. При этом ГД будет при рассмотрении инициативы исходить из необходимости повышения размера пенсий.