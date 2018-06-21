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Рубрика: В мире

Опрос: 75% немцев не верят в европейское решение проблемы с беженцами

Текст: Александр Саможнев

Порядка 74,7% немцев не верят, что канцлер ФРГ Ангела Меркель сможет найти европейское решение проблемы беженцев. Около 18% респондентов выразили надежду на то, что этот острый вопрос можно решить в ходе предстоящих консультаций на европейском уровне. Почти 8% граждан не смогли прийти к какому-либо мнению. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Civey по запросу газеты Die Welt.

Причем, пессимистическое отношение к тому, что, наконец, в рамках ЕС, можно будет найти решение по беженцам, высказали представители различных политических партий. Меньше всего в это верят сторонники партии Альтернатива для Германии (93,5%), за ними следуют активисты СвДП (88,2%). Более позитивно настроены избиратели блока ХДС/ХСС (31,3%), а также СДПГ (28,8%) и партии "Зеленых" (24,2%).

Фото: epa
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Напомним, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (ХСС) выдвинул канцлеру Ангеле Меркель ультиматум найти в течение двух недель общеевропейское решение проблемы распределения беженцев. Если этого не произойдет, министерство издаст распоряжение об усиленном контроле внутренних границ и недопущении в страну перемещенных лиц, которые зарегистрированы в качестве беженцев в других странах ЕС.

Со своей стороны, канцлер Меркель полагает, что закрытие границ приведет к негативным последствиям для внутреннего рынка Евросоюза. Она выступает против односторонних действий Германии в ущерб третьим странам. Конфликт вокруг беженцев существенно обострил отношения в правящей коалиции. "У нас есть подозрения, что Меркель носится по Европе с чековой книжкой. В решении проблемы беженцев ей нужны Греция и Италия. Однако не должно быть заключено "грязных сделок" за счет немецких налогоплательщиков", - заявил член правления ХСС Маркус Фербер.

Между тем в воскресенье в Брюсселе должна состояться встреча на высшем уровне по вопросам миграции, в которой примут участие Германия, Франция, Австрия, Греция, Италия и Болгария. В ходе мероприятия стороны предложат варианты решения проблемы беженцев. Окончательное решение по этому вопросу примет саммит ЕС, который состоится в конце июня.

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