Рамос: Марадона отстает от Месси на несколько световых лет
Защитник сборной Испании по футболу сравнил одного из лучших игроков ХХ века Диего Марадону с нынешним лидером сборной Аргентины Лионелем Месси. По мнению Рамоса, Месси является лучшим футболистом в истории своей страны.
"Марадона - один из величайших игроков в истории футбола, я отношусь к нему с большим уважением, - приводит слова Рамоса A Bola. - Но он и сам понимает, что на несколько световых лет отстает от Месси - лучшего в истории аргентинского футболиста".
Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после того, как "альбиселеста" не смогла обыграть Исландию в первом туре группового этапа ЧМ-2018 (1:1). Досталось от Диего и Лионелю Месси, хотя Марадона подчеркнул, что в этой неудаче нельзя винить только одного игрока.
Сегодня аргентинцы проведут второй матч на турнире. В Нижнем Новгороде они сыграют со сборной Хорватии. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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