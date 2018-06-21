Лукашенко поздравил Собянина с 60-летием

Президент Беларуси поздравил мэра российской столицы - Сергея Собянина - с 60-летием, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Белорусский лидер отметил "высокий профессионализм и ответственное отношению к делу" руководителя Москвы, подчеркнув его "большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия".

Президент РБ выразил уверенность, что плодотворная деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и впредь содействовать реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью.

Справка



Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Тюменской области. В январе 1996 года стал членом Совета Федерации, был губернатором Тюменской области (2001-2005), руководителем администрации президента Владимира Путина (2005-2008). С 2010 года - мэр Москвы.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.