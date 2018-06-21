Максим Ликсутов: Москвичи получат суперпоезд для метро 20:20

Глава транспортного ведомства столицы оценил построенные семь станций на Солнцевском радиусе очень высоко. На вопрос, какие поезда пойдут по нему в конце августа-начале сентября, когда по словам Сергея Собянина будет запущено пассажирского движение, он сообщил: "Пока старые. Но к 2020 году Москва получит совершенно новый метропоезд: 20:20, который по комфорту и удобствам для пассажиров будет даже лучше нынешней "Москвы". Разработают его для российской столицы итальянские проектировщики. И составы этого новейшего поколения будут менять еще оставшийся в подземке устаревший подвижной состав.