Максим Ликсутов: Москвичи получат суперпоезд для метро 20:20

Москвичи получат суперпоезд для метро 20:20, сообщил корреспонденту "РГ" заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов во время технического запуска участка "Калининско-Солнцевской линии" метрополитена от станции "Раменки" до "Рассказовки", проведенного сегодня мэром города.
Глава транспортного ведомства столицы оценил построенные семь станций на Солнцевском радиусе очень высоко. На вопрос, какие поезда пойдут по нему в конце августа-начале сентября, когда по словам Сергея Собянина будет запущено пассажирского движение, он сообщил: "Пока старые. Но к 2020 году Москва получит совершенно новый метропоезд: 20:20, который по комфорту и удобствам для пассажиров будет даже лучше нынешней "Москвы". Разработают его для российской столицы итальянские проектировщики. И составы этого новейшего поколения будут менять еще оставшийся в подземке устаревший подвижной состав.