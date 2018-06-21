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21.06.2018 14:25
Рубрика: Спорт

На Красной площади открылся Парк футбола ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России продолжается чемпионат мира по футболу, и сегодня на карте появился еще один объект, который станет местом притяжения болельщиков. В сердце Москвы на Красной площади открылся Парк футбола ЧМ-2018.

На центральной площади столицы появилась футбольная площадка, вход куда доступен всем желающим. Кроме того, в Парке футбола выставлен главный трофей чемпионата мира - Кубок, который поднимет над головой победитель турнира.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Гостями церемонии стали руководители российского спорта и мирового футбола. Открытие парка посетили вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, а также генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. Кроме того, не пропустила такое событие и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, вместе с ней на Красную площадь приехал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

"Я не сомневалась, что Россия сможет провести чемпионат мира на высочайшем уровне, - заявила Самура. - В Россию приехали миллионы болельщиков со всего света, чтобы окунуться в эту праздничную атмосферу. Я рада открыть этот Парк футбола, так как футбол объединяет людей всего мира".

Чемпионат мира продлится в нашей стране до 15 июля. Сборная России уже подарила праздник болельщикам, впервые в истории выйдя в плей-офф мирового первенства - наша команда в матче открытия турнира разгромила Саудовскую Аравию 5:0, а затем обыграла Египет 3:1. Заключительный матч группового этапа подопечные Станислава Черчесова проведут 25 июня в Самаре, их соперником станет сборная Уругвая.

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