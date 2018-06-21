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Новый "Котенок с улицы Лизюкова" победил на фестивале в Израиле

Новость 21.06.2018, 13:05 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Мультфильмы
Фото: youtube.com/ Мультфильмы

Воронежский "Котенок с улицы Лизюкова" покорил сердца израильских зрителей.

По данным анимационной студии Wizart Animation ("Снежная королева", "Волки и овцы"), опубликованной на официальном сайте, на фестивале Near Nazareth Festival ("Недалеко от Назарета") в Израиле их работа победила в номинации Best Animation.

Фото: youtube.com
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Продолжение истории пушистых путешественников, воспевающих известную фразу "в гостях хорошо, а дома лучше", был представлен в любимом формате Джеймса Кэмерона - 3D.

Премьера анимационного сиквела состоялась 1 июня на фестивале анимации и детских развлечений "Мультимир", который проходил в Москве и где ленту, по данным студии, встретили овациями.

По словам исполнительного продюсера студии Владимира Николаева, их основная задача была в том, чтобы не просто представить качественный продукт, достойно продолжающий традиции советской мультипликации, но и сделать так, чтобы "Котенок..." стал брендом города Воронеж, одним из культурных вкладов в его развитие.

На фестивале, помимо России, принимали участие творцы из США, Германии, Индии, Франции, Южной Кореи, Австралии, Канады, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Израиля, Великобритании, Польши, с Тайваня и из других стран.

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